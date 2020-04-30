В отношении водителей за использование поддельных документов возбуждены уголовные дела.

23 апреля сотрудники ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» на стационарном посту ДПС в деревне Сенинские Дворики на федеральной трассе остановили большегрузный автомобиль, за рулем которого находился 25-летний житель Республики Удмуртия. Водитель предъявил стражам порядка водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности. Тот факт, что документ является поддельным, было подтверждено проведенной экспертизой. В ходе допроса, молодой человек пояснил, что был лишен права управления транспортным средством и впоследствии побоялся сдавать экзамен, чтобы получить права. Документ он заказал за вознаграждение в сети Интернет.На следующий день, 24 апреля, в поселке Малыгино Ковровского района дорожные полицейские остановили автомобиль под управлением 21-летнего ковровчанина. Молодой человек также предъявил сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение. По признанию молодого человека, он не выдержал экзамен на право управления транспортными средствами и купил права.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении указанный граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа). Санкции данной статьи предусматривают для виновного наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.