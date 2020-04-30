Появилась информация о новых мерах, призванных обезопасить жителей российской столицы от заражения COVID-19. Уточняется, что горожан могут обязать носить защитные маски при использовании ..

Появилась информация о новых мерах, призванных обезопасить жителей российской столицы от заражения COVID-19. Уточняется, что горожан могут обязать носить защитные маски при использовании подземки.При этом судьба нововведения будет зависеть от распоряжений Роспотребнадзора, пишет РИА Новости. Представители метрополитена заверили, что на их уровне такие решения не принимаются.