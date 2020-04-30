Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 546 до 611 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 546 до 611 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.За последние сутки в России выявлены почти шесть тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Лидирует по-прежнему столичный регион. А общая цифра заболевших по стране приблизилась к 100 тысячам.Соблюдение всех карантинных правил позволит россиянам вернуться к обычной жизни, но с определенными ограничениями. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позитивные тенденции есть, но если снять режим самоизоляции сейчас, произойдет откат и новый всплеск роста заболевших.В Москве заработал сервис продления рабочих цифровых пропусков до 11 мая. Как пояснили столичные власти, для удобства москвичей все ранее оформленные QR-коды будут действовать до 4 мая. Все, кому необходимо и дальше передвигаться по городу на работу, смогут самостоятельно продлить действие электронных разрешений. Порядок оформления разовых поездок останется прежним.