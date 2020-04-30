Газета The New York Times сообщила, что недалеко от похоронного бюро в Бруклине обнаружены грузовики с десятками разлагающихся тел.

Газета The New York Times сообщила, что недалеко от похоронного бюро в Бруклине обнаружены грузовики с десятками разлагающихся тел.Жильцы местных домов пожаловались полиции на неприятный запах из автомобилей. Правоохранители вскрыли машины, где лежали трупы. Издание не владеет информацией, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.По неподтвержденной информации, грузовики принадлежат похоронному бюро, которое хранило тела в машинах после того, как у них перестали работать морозильные камеры. Начато расследование.Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США. Ритуальные службы города не справляются с количеством умерших — гробы стали дефицитом, а кремацию приходится ждать не менее месяца.