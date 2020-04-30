Жителей Омской области обяжут носить маски в общественных местах. Такое решение было принято в рамках заседания регионального оперштаба по коронавирусу. При этом уточняется, что речь идет и о других закрытых пространствах, в том числе магазинах и различных учреждений.

Жителей Омской области обяжут носить маски в общественных местах. Такое решение было принято в рамках заседания регионального оперштаба по коронавирусу. При этом уточняется, что речь идет и о других закрытых пространствах, в том числе магазинах и различных учреждений. Средствами защиты будут считаться медицинские маски, гигиенические повязки или респираторы, передает ГТРК "Иртыш".Напомним, режим строгой изоляции официально продлили до 11 мая. В настоящий момент в Омской области зафиксировано 82 случая COVID-19, 22 пациента выздоровели, двое погибли.