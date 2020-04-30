В течение месяца правительству предстоит подготовить общенациональный план восстановления экономики и возвращения на траекторию роста. Кроме того, уже к 5 мая кабинет министров представит план поэтапного снятия ограничений, введенных в условиях пандемии.

В течение месяца правительству предстоит подготовить общенациональный план восстановления экономики и возвращения на траекторию роста. Кроме того, уже к 5 мая кабинет министров представит план поэтапного снятия ограничений, введенных в условиях пандемии. Об этом сегодня шла речь на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое провел Михаил Мишустин. Помимо прочего, премьер поручил Минкультуры совместно с региональными властями проработать меры поддержки зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов, которые пострадали от ситуации с COVID-19.Только один этот довольный лоснящийся балтийский серый тюлень в день съедает пять килограммов рыбы. А, например, слону московского зоопарка надо 100 килограммов корма в день. А еще есть львы, тигры и олени. Надо платить за свет и коммунальные услуги. Как и всей мировой экономике зоопаркам в эти дни живется крайне непросто.Кажется, зверям сейчас даже чуть скучно без привычных зрителей. Но главное — есть привычная еда. Лошади из пермского зверинца уже два месяца без туристов. И голодать из-за карантина не хотят.С этим согласен и вологодский верблюд из частного зоопарка. Он тоже без корма оставаться не намерен. Но к концу апреля небольшие зверинцы по всей стране в буквальном смысле проели свои запасы. Пришлось просить помощи у земляков.Нет посетителей, значит нет денег. Под угрозой — и жизни животных, и бизнес, и рабочие места. Проблема важная, и в правительстве страны о ней знают."Хотел бы обратить внимание на важность поддержки зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков. Многие из них, включая частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных. Поэтому мы включили такие организации в соответствующий перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана государственная поддержка на федеральном уровне. Необходимо также, чтобы регионы обратили внимание на эту проблему. И нашли возможность поддержать такие организации", — сказал Михаил Мишустин.Поддержка действительно нужна. Животным ведь не объяснишь про вирус, карантин и что надо потерпеть. Аппетиты у всех зверские, от мировых событий не зависящие.И многие механизмы поддержки уже работают. Они точно такие же, как и для всего остального малого и среднего бизнеса."Это и льготная аренда имущества федерального, это и отмена всех проверок, это и перенос срока уплаты налогов и льготное кредитование", — перечисляет Ольга Косарева, директор департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ.Уже сейчас ясно, что ничего не грозит государственным зоопаркам и циркам. Есть деньги и на корм животным и на зарплаты сотрудникам. А вот у частников такой подушки безопасности нет."По нашей оценке, сейчас в России более 200 частных цирков, многие из них в тяжелой ситуации, но в первую очередь это касается животных", — говорит Владимир Шемякин, директор ФКП "Росгосцирк".К трудностям дороги они привыкли. Сложнее привыкнуть к тому, что дорога теперь закрыта.В Подмосковье вот уже два месяца как застрял цирк-шапито. Билеты пришлось вернуть, деньги заканчивались, но уже сегодня медведей и дрессировщиков взяли на учет в местной администрации."Теперь наши питомцы будут под защитой государства, это очень приятно, они будут вам очень благодарны", — рассказала Наталья Грачева, директор цирка-шапито.Со своими проблемами владельцы цирков и зоопарков теперь должны обращаться в региональные правительства. Оттуда вся информация будет стекаться в Минкульт, который и распределит финансовую поддержку. Это должно помочь и мурманскому северному олененку Свену. Ему всего несколько дней от роду и с миром без коронавируса еще только предстоит познакомиться.