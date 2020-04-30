Днем 30 апреля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга случилась серьезная авария. На пересечении Кадетского бульвара и Саперной улицы рейсовый автобус наехал на женщину.
Пострадавшую ..
Днем 30 апреля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга случилась серьезная авария. На пересечении Кадетского бульвара и Саперной улицы рейсовый автобус наехал на женщину.
Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель рассказал, что не заметил пешехода, так как смотрел на другой автобус. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, сообщает .