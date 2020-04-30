В Репино одиннадцать тюленя готовятся начать самостоятельную жизнь. Ластоногие были найдены в акватории Финского залива этой весной. они были сильно истощены и без помощи людей могли бы погибнуть.

В Репино одиннадцать тюленят готовятся начать самостоятельную жизнь. Ластоногие были найдены в акватории Финского залива этой весной. Они были сильно истощены и без помощи людей могли погибнуть. По счастливой случайности, всем малышам нашли место в единственном в стране Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Здесь они провели несколько недель и уже успели окрепнуть, теперь их переместили в большой бассейн, где им предстоит провести ближайшие пару недель, передает ГТРК "Санкт-Петербург".У сотрудников центра — непростая задача. За время нахождения в неволе маленькие тюлени должны научиться выстраивать взаимоотношения внутри стаи и ловить рыбу. Кроме того, он должны отвыкнуть от людей. Только после этого их можно будет выпустить в открытую воду.