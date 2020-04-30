Сегодня в России отмечают День пожарной охраны. В стране действует около 1600 гарнизонов пожарной охраны, а это полмиллиона человек.

Сегодня в России отмечают День пожарной охраны.В стране действует около 1600 гарнизонов пожарной охраны, а это полмиллиона человек. На вооружении у специалистов — десятки тысяч единиц техники. Работы из-за аномального тепла уже много, передает "Россия 24".В прошлом году приходилось выезжать на тушение пожаров больше двух миллионов раз, сотни людей были спасены. В преддверии праздника особо отличившихся сотрудников пожарной охраны наградили знаками отличия от МЧС.