Еще 11 учебных заведений обработали в Коммунарке в рамках борьбы с коронавирусом. Дезинфекция общественных территорий и социальных учреждений идет по всей стране с начала апреля.

Еще 11 учебных заведений обработали в Коммунарке в рамках борьбы с коронавирусом. Дезинфекция общественных территорий и социальных учреждений идет по всей стране с начала апреля.Ее проводят силами специалистов МЧС. В центре внимания находятся школы, детские сады, поликлиники, дороги.Уже обошли две с половиной тысячи объектов, то есть около миллиона квадратных метров. Обработали также три тысячи километров магистралей и тысячи зданий транспортной инфраструктуры.Так, в Белгороде прошла дезинфекция на автовокзале, во Пскове — на железнодорожном, а в Калуге эти мероприятия провели в аэропорту, сообщает телеканал "Россия 24".