В США сегодня, 29 апреля, вернулся в порт эсминец Кидд, на борту которого коронавирусом заболели уже 64 моряка. А в Массачусетсе власти выясняют, почему в доме ветеранов скончались сразу 70 человек. Тем временем в центре громкого скандала оказался вице-президент Майк Пенс. Как борьба с вирусом приобретает все более политический характер?

В США сегодня, 29 апреля, вернулся в порт эсминец "Кидд", на борту которого коронавирусом заболели уже 64 моряка. А в Массачусетсе власти выясняют, почему в доме ветеранов скончались сразу 70 человек. Тем временем в центре громкого скандала оказался вице-президент Майк Пенс. Как борьба с вирусом приобретает все более политический характер?На кадрах из палаты клиники Mayo, что в штате Миннесоте, вице-президент Майк Пенс единственный, кого безошибочно можно узнать в лицо. И это лицо без маски — настоящий подарок либеральным американским телеканалам:"А вот и ваш вице-президент, единственный человек в клинике Mayo, который не надел маску во время тура по коронавирусным отделениям больницы и лабораториям в огромной больнице. А ведь совсем скоро он вернется в Белый дом, где будет контактировать с самыми высокопоставленными членами нашего правительства".Возвращения Пенса в Вашингтон журналисты дожидаться не стали. Почему нарушил больничные правила и не надел маску, спросили сразу же. Дело не в разгильдяйстве, просто в Белом доме работают уверенные в себе люди:"Как вице-президент США я регулярно прохожу проверки на коронавирус. Все окружающие меня люди делают то же самое. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, выступив с рекомендациями относительно масок, признали, что потенциальные носители коронавируса могут таким способом предотвратить передачу вируса другим людям", — заявил Майк Пенс.Регулярно сдает тесты и Дональд Трамп. В этом деле компанию и ему, и Пенсу уже составили примерно пять с половиной миллионов американцев. Широкое взятие анализов на коронавирус президент США считает одним из ключей к открытию экономики, но как ее открывать, если Америка в этом вопросе (так считают оппоненты главы Белого дома) не в мировых лидерах?— Господин президент, Южная Корея сделала в пять раз больше тестов, чем США. Почему так?— Я не думаю, что это правда. Дебора, ответите на это?— Нашему джентльмену из Yahoo я хочу прояснить, что Южная Корея провела 11 тестов на 100 тысяч человек. Мы провели 17.— Ну что, вы собираетесь извиниться, Yahoo? Вот поэтому вы Yahoo и никто не знает, кто вы, черт возьми, такой. Продолжайте, никто не знает кто вы, включая меня.Трамп, конечно, лукавит. К порталу Yahoo News у него давние счеты. Именно там летом 2016 года журналист Майкл Изиков опубликовал статью о черной кассе украинской партии регионов, что стоило отставки, а потом и уголовного дела главе штаба Трампа Полу Манафорту. С помощью этого трюка Изиков пытался представить американского лидера российским агентом, само собой в интересах Хиллари Клинтон. Впрочем, выборы она проиграла, а теперь, похоже, смирилась с тем, что и нынешние не для нее. Накануне она поддержала кандидата в президенты Джо Байдена.По словам Клинтон, Байден, который казалось вот-вот уснет прямо во время видеоконференции, готовился к президентству всю жизнь. В этом, как и еще в одном клинтоновском утверждении о том, что у экс вице-президента особое отношение к семейным ценностям, легко усомниться. О себе напомнила бывшая помощница Байдена еще по сенату Тара Рид. Женщина обвиняет своего тогдашнего босса в том, что он в 1993 году пытался ее изнасиловать. Мать девушки тогда даже дозвонилась до Ларри Кинга:— Здравствуйте! Я хочу узнать, что делать сотруднице, кроме как обращаться в прессу. Моя дочь работала на известного сенатора, но в итоге решила не идти к прессе, чтобы не подставлять его.— То есть ей есть, что сказать, но из уважения к обидчику она решила молчать?— Именно так.Двадцать пять лет назад дело спустили на тормозах, но в нынешней Америке, стране, победившей Me Too, не существует сроков давности по сексуальным преступлениям. И если Джо Байден не верит, то может спросить хотя бы у Харви Вайншнтейна. Тара Рид от бывшего сенатора теперь точно не отстанет. В предвыборный год это выглядит как черная метка:"Всю жизнь я поддерживала демократов. Но все же я вижу сейчас, что кто-то способствует сексуальному хищнику, моему бывшему боссу Джо Байдену, который меня изнасиловал".Членом демократической партии является и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Его тоже обвинили на двуличии. Житель города Даррен Голднер сделал вот это видео в Бруклинском парке: вместо того, чтобы сидеть на карантине, градоначальник с женой без нужды разгуливали по аллеям в 18 километрах от своей резиденции. Особняк Грейси прячется в тени деревьев парка Карла Шурца. Де Блазио с семьей переехали сюда как раз из Бруклина, где и опозорились на скандальном видео. После такого, наверное, стоило бы на время залечь на дно, но де Блазио только усугубил ситуацию — нагрянул в Уильямсберг, в район компактного проживания хасидов, где полиция заявилась на похороны умершего от коронавируса раввина Хаима Мерца. Сотни людей, игнорируя социальную дистанцию, собрались почтить его памятьНарушителям Билл де Блазио пригрозил арестами. Вот его цитата в Twitter:"Мое послание еврейскому сообществу и всем другим простое — время для предупреждений прошло. Я проинструктировал полицию Нью-Йорка незамедлительно прибывать на места сборищ и арестовывать тех, кто собирается большими группами. Это необходимо для того, чтобы остановить болезнь и спасти жизни".В ортодоксальной общине тянуть с ответом не стали. Мэру припомнили и рост преступлений на почве национальной ненависти в последнее время, и его собственные похождения в парке, и кое-что еще:"У властей города нет абсолютно никаких проблем с тем, что тысячи людей стоят и смотрят на полет эскадрильи, зато они сходят с ума, когда несколько сотен человек, все в масках, собрались, чтобы достойно проводить своего раввина в последний путь", — заявил активист еврейского сообщества Йосси Гесетнер.Толпы собрались на набережной Гудзона, чтобы посмотреть на пилотажные группы Thunderbirds и Blue Angels. Шесть F-16 и шесть "Гудзон", сделали разворот над нью-йоркской бухтой, а затем прошли над всеми районами Нью-Йорка — от Манхэттена до Бронкса.А вот ветеранов, что умерли от коронавируса в доме престарелых в городке Холиок в штате Массачусетс, в последний путь провожали без особых почестей. Да и при жизни, как выяснилось, к здоровью стариков относились халатно."Мы потеряли уже больше 70 ветеранов. В здании осталось менее 110 человек, при том что оно вмещает 250. Ветеранов постоянно перевозили из одного блока в другой вместо того, чтобы всех изолировать. Я думаю, это поспособствовало распространению коронавируса быстрее, чем это могло бы произойти. Также все время перемещали персонал. В моей профессии я привыкла к смерти, мы помогаем людям умереть достойно, спокойно, но не так", — рассказала медсестра Джоан Миллер.Общее число скончавшихся от COVID-19 в США тем временем приближается к шестидесяти тысячам. Диагноз коронавирус поставлен более чем миллиону американцев.