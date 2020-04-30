30.04.2020

2020-04-30 13:00:10

Владимирские газовики проверили, как горит Вечный огонь

В преддверии 75-й годовщины Победы сотрудники «Газпром газораспределение Владимир» провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов «Вечный огонь», расположенных на территории Владимирской области. Профилактические работы выполнены в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

Газовики обследовали трассы газопроводов на герметичность соединений, проверили работоспособность отключающих устройств, выполнили очистку газовых горелок, провели регулировку пламени в нишах мемориалов с постоянным режимом горения огня.

Также специалисты газораспределительной компании провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов «Огонь памяти», на которых огонь зажигается к праздничным датам, проверили работоспособность газобаллонного оборудования, используемого в дни торжеств в населенных пунктах, где нет технической возможности подключения мемориалов к централизованной системе газоснабжения.

В праздничные дни аварийные бригады филиалов и районных эксплуатационных газовых служб АО «Газпром газораспределение Владимир» обеспечат круглосуточный контроль за работой газового оборудования на всех мемориальных комплексах Владимирской области. Сообщили в пресс-службе компании.