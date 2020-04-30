Процедура приема в гражданство была проведена в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента от 29 апреля 2019 г. РФ № 187.

В УМВД России по Владимирской области обратился местный житель, сообщивший, что некоторое время назад с территории одного из государств, ранее входивших в состав СССР, к нему на постоянное место жительства переехала его пожилая мама, которой требуется оформление гражданства РФ.Изучив документы, сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области приняли решение о возможности проведения процедуры приема в гражданство в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента РФ от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».Учитывая преклонный возраст заявительницы, которая, будучи участницей Великой Отечественной войны, перенесла все тяготы оккупации, приняв во внимание состояние её здоровья, сотрудники полиции, соблюдая все меры безопасности, выехали по месту жительства гражданки, где приняли необходимые документы. Паспорт был изготовлен в кратчайшие сроки.Накануне 94-летней жительнице Владимира сотрудники ОВМ УМВД России по городу Владимиру вручили долгожданный документ.Поздравления с важным событием в жизни, а также с наступающим Днем Победы адресовал начальник ОВМ УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Денис Батманов.Новая гражданка России, а также её сын, в свою очередь, поблагодарили полицейских за помощь и понимание.