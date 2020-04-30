Майор в отставке Владимир Ярощук записал видео с тренировкой.

Представители ветеранской организации ОМВД России по Киржачскому району Владимирской области поддержали инициативу коллег и присоединились к акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни».Майор в отставке Владимир Ярощук записал видео, на котором демонстрирует, как в период самоизоляции в домашней обстановке выполнять несложные упражнения для поддержания физической формы.«Спорт – это залог долголетия, успешности и красоты», - отмечает Владимир.Владимир Ярощук призывает жителей региона в период самоизоляции оставаться дома и проводить время с пользой, занимаясь спортом.