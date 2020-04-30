Всего в регионе уже 669 заражённых COVID-19

30 апреля коронавирус лабораторно подтвердился у 35 жителей Владимирской области. Всего в регионе уже 669 заражённых COVID-19.По данным регионального управления Роспотребнадзора, 16 новых случаев было выявлено в Петушинском районе, 6 – во Владимире, 4 – в Муроме, 3 – в Александрове, 2 – в Киржачском и по одному заболевшему появилось в Ковровском, Киржачском, Кольчугинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.Сотрудники Роспотреба устанавливают круг лиц, контактировавших с заболевшими.