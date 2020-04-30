Как показывают опросы, у многих жителей России опускаются руки из-за ситуации с коронавирусом. Особенно тяжело приходится людям из провинции.

Как показывают опросы, у многих жителей России опускаются руки из-за ситуации с коронавирусом. Особенно тяжело приходится людям из провинции.Телеведущая Ксения Собчак решила посмотреть, какие меры принимают для борьбы с коронавирусом за пределами МКАД. Увиденное заставило знаменитость обомлеть.Для работы над проектом "КоронавиРусь: Как провинция убивает себя на карантине" съемочная группа Ксении Анатольевны отправилась в город Касимов, что под Рязанью. Врачи, которые решились поведать о , не поскупились на подробности.По словам медиков, местные больницы в первую очередь сталкиваются с распространенной проблемой – нехваткой средств индивидульной защиты, а также аппаратов ИВЛ. Но есть факты, способные вызвать настоящий шок. Из-за отсутствия антисептиков люди прибегнули к использованию так называемых "самопальных санитайзеров". Россияне дезинфицируются запрещенными в одно время спиртосодержащими растворами или водкой.29 Апр 2020 в 1:22 PDTПлохо обстоят дела и с производствами. Одна из местных предпринимателей поведала, что ее хлебопекарный бизнес дышит на ладан: работа не встала, но терпеть убытки становится невозможным. Посмотрев фильм Ксении Собчак о , можно избавиться от иллюзий о легкой борьбе с пандемией.