Престижная веломногодневная гонка Вуэльта Испании в текущем сезоне будет сокращена до 18 этапов. Три этапа организаторы решили отменить. Старт запланирован в Стране Басков.

Престижная веломногодневная гонка "Вуэльта Испании" в текущем сезоне будет сокращена до 18 этапов. Три этапа организаторы решили отменить. Старт запланирован в Стране Басков.По первоначальному календарю веломногодневка должна была взять старт в Нидерландах, где и должны были пройти три этапа, но власти страны тюльпанов постановили отменить все массовые мероприятия до первого сентября.Теперь же по замыслу организаторов Гранд-тура, первый этап "Вуэльты" состоится в Ирун — Аррате 24 октября, о чем сообщает сам оргкомитет турнира.Напомним, что ранее корректировкам календарей подверглись еще две престижные велогонки: "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия". Они были перенесены на более поздние сроки.