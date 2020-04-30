Сегодня, 29 апреля, в Москве заработал сервис продления рабочих цифровых пропусков до 11 мая. Как пояснили столичные власти, для удобства москвичей все ранее оформленные QR-коды будут действовать до 4 мая. Все, кому необходимо и дальше передвигаться по городу на работу, смогут самостоятельно продлить действие электронных разрешений. Порядок оформления разовых поездок останется прежним.

Сегодня, 29 апреля, в Москве заработал сервис продления рабочих цифровых пропусков до 11 мая. Как пояснили столичные власти, для удобства москвичей все ранее оформленные QR-коды будут действовать до 4 мая. Все, кому необходимо и дальше передвигаться по городу на работу, смогут самостоятельно продлить действие электронных разрешений. Порядок оформления разовых поездок останется прежним. Как это сделать, и какие вопросы волнуют москвичей чаще всего?Третье транспортное кольцо, полдень — в Москву вернулись пробки. Уже завтра срок действия разрешений для передвижения по городу истекает.Рабочий пропуск будет действовать до 4 мая. Дальше либо выписывать новый, либо продлевать старый. Сегодня на сайте nedoma.mos.ru появилась новая графа — продлить пропуск. Дальше нужно ввести ваш код. На телефон придет цифровое подтверждение — вносим его. Теперь пропуск действует до 11 мая. Привязывать машины или "Тройки" заново не нужно.Судьям, адвокатам, военным, госслужащим — всем тем, кто имеет служебное удостоверение и получил цифровой код для передвижения по городу во время работы, делать ничего не нужно. Система продлит их разрешения автоматически. Все остальные должны сделать это сами.Для тех, кто хочет на время майских праздников поехать на дачу, нужно зайти на mos.ru и выписать разовый пропуск. Он должен быть у каждого в машине, кроме детей до 14 лет. Пассажирам его привязывать к автомобилю не обязательно.Например, если машина сломалась, вы решили поехать на другом автомобили и поменяли в пропуске все данные, нужно проверить их обновление в базе, которая обновляется раз в пять часов. Перед поездкой лучше зайти на сайт Дептранса и проверить госномер. Ошибка стоит дорого, за нее можно получить штраф в размере нескольких тысяч.Максим Чирков уже получил штраф с камеры. Он не ввел две буквы госномера. Сегодня попытался получить новый пропуск:"Теперь портал mos.ru пишет, что мой ИНН не подходит к тому, чтобы дать мне пропуск. Но я не могу там вбить свой ИНН, потому что у меня ИП, а там определенное количество знаков. В системе mos.ru проверка ИНН существует только для ООО", — рассказал Максим. Проблему обещают устранить.Те, кто пользуются метро, автобусами и трамваями тоже обязаны продлить пропуска. Транспортные карты, которые были указаны ранее, перепривяжутся автоматически, но перед поездкой лучше все проверить еще раз.Майские праздники пройдут в режиме самоизоляции. В парках будут полицейские патрули. В лесах шашлычников будут искать дроны. Врачи советуют тем, кто уедет за город, оставаться на своих участках и не ходить в гости к соседям.