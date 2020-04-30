Дмитрий Дибров стал новым ведущим шоу Модный приговор. Однако он заменит Александра Васильева ненадолго – сообщается, что договор со звездой заключили на пять выпусков.

Дмитрий Дибров стал новым ведущим шоу "Модный приговор". Однако он заменит Александра Васильева ненадолго – сообщается, что договор со звездой заключили на пять выпусков.Накануне вышел первый эпизод передачи с участием знаменитости. В Сети последовала незамедлительная реакция зрителей. Многие посчитали, что артист абсолютно не подходит на роль эксперта моды.Народ потребовал вернуть Александра Васильева на законное место. Некоторые отметили, что при виде Дмитрия Диброва не могут отдаться от ощущения, что смотрят "Кто хочет стать миллионером?". Дискуссия по поводу актуальности нового ведущего развернулась в комментариях инстаграм-аккаунта шоу "Модный приговор"."Хорошо,что не Волочкову прислали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Каждый человек хорош на своем месте. Ждем возвращения А.Васильева с нетерпением!", "Слишком мудрено и интеллектуально вещал:-) бедная девушка временами не совсем в его речи врубалась :-)", "Только Васильев!Диброва не хочу даже смотреть", "Еще б спортивного комментатора поставили.." – заявили поклонники программы.28 Апр 2020 в 1:48 PDTТакже некоторые фолловеры отметили, что Дмитрий выглядит довольно болезненно. После инсульта знаменитость сильно сдала и кажется гораздо старше своих 60 лет.Напомним, сейчас Александр Васильев восстанавливается после восполнения легких. Мужчина недавно выписался из больницы. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.