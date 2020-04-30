Звезда сериала Тест на беременность и Проспект Обороны рассказал, как хотел купить девушку легкого поведения. У Кирилла Вараксы в тот момент был непростой период.

Звезда сериала "Тест на беременность" и "Проспект Обороны"рассказал, как хотел купить девушку легкого поведения. У Кирилла Вараксы в тотмомент был непростой период.Артист уже несколько лет счастлив в браке с блондинкой поимени Яна. С супругой Кирилл Варакса познакомился на съемках "ПроспектаОбороны". Возлюбленная подарила знаменитости сына Максима.Кирилл не скрывает, что до знакомства с женой был бабником.Влюбчивость актера как рукой сняло, когда он встретил ту самую."Да, пришел к отношениям с ней, будучи опытным мужчиной.Помню, жестко расстался с одной, долго был один. Плохое настроение, работы нет,и вот вечером отправился снимать жрицу любви", – цитирует звезду сериаловСвязываться с проституткой Кирилл Варакса в последний моментпередумал. Знаменитость считает, что любовь надо заслужить. Купить чувстванельзя.19 Мар 2020 в 2:17 PDTЗвезда сериала "Тест на беременность" поняла,что живет неправильно. Кирилл Варакса пошел за помощью в храм. Актер попросил Богаприслать ему союзника и помощника: "Я готов стать мужем. Но если ты видишь, чтоя не готов, то подожду".Кирилл Варакса много работает, пока он единственный в семьекормилец. Супруга артиста начинающий кинорежиссер. Девушка получила грант насъемку дебютного произведения. Напомним, сериал "Тест на беременность" можно смотреть онлайн на