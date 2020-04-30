Звезда сериала Тест на беременность и Проспект Обороны
рассказал, как хотел купить девушку легкого поведения. У Кирилла Вараксы в тот
момент был непростой период.
Звезда сериала "Тест на беременность" и "Проспект Обороны"
рассказал, как хотел купить девушку легкого поведения. У Кирилла Вараксы в тот
момент был непростой период.
Артист уже несколько лет счастлив в браке с блондинкой по
имени Яна. С супругой Кирилл Варакса познакомился на съемках "Проспекта
Обороны". Возлюбленная подарила знаменитости сына Максима.
Кирилл не скрывает, что до знакомства с женой был бабником.
Влюбчивость актера как рукой сняло, когда он встретил ту самую.
"Да, пришел к отношениям с ней, будучи опытным мужчиной.
Помню, жестко расстался с одной, долго был один. Плохое настроение, работы нет,
и вот вечером отправился снимать жрицу любви", – цитирует звезду сериалов
Связываться с проституткой Кирилл Варакса в последний момент
передумал. Знаменитость считает, что любовь надо заслужить. Купить чувства
нельзя.
19 Мар 2020 в 2:17 PDT
Звезда сериала "Тест на беременность" поняла,
что живет неправильно. Кирилл Варакса пошел за помощью в храм. Актер попросил Бога
прислать ему союзника и помощника: "Я готов стать мужем. Но если ты видишь, что
я не готов, то подожду".
Кирилл Варакса много работает, пока он единственный в семье
кормилец. Супруга артиста начинающий кинорежиссер. Девушка получила грант на
съемку дебютного произведения. Напомним, сериал "Тест на беременность" можно смотреть онлайн на