Фонтаны города Владимира начинают свою работу. Сотрудники муниципального «Владимирводоканала» проводят пробные пуски городских фонтанов. Все они в автоматическом режиме заработают 1-го

Фонтаны города Владимира начинают свою работу. Сотрудники муниципального «Владимирводоканала» проводят пробные пуски городских фонтанов. Все они в автоматическом режиме заработают 1-го мая. Планируется, что городские фонтаны будут радовать жителей и гостей областной столицы вплоть до наступления отрицательных температур осенью. Из 12 городских фонтанов 11 – на балансе «Владимирводоканала». И ещё один, cветомузыкальный на Театральной площади