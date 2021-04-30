Явных фаворитов на предстоящем предварительном голосовании партии Единая Россия нет в 20% одномандатных округов. Конкуренцию депутатам составят новые лица.

Явных фаворитов на предстоящем предварительном голосовании партии "Единая Россия" нет в 20% одномандатных округов. Конкуренцию депутатам составят новые лица.Регистрация на праймериз пройдет до 14 мая. Источник в "ЕР" утверждает, что конкурентная борьба развернется в 45 из 225 одномандатных округов. Единороссы приветствуют конкуренцию и не будут отдавать приоритет тому или иному кандидату, сообщили в партии.В некоторых округах действующие депутаты или известные политики будут конкурировать с победителями партийного проекта "Политстартап", участниками конкурса "Лидеры России. Политика", а также волонтерами."Единая Россия" заинтересована в выявлении самых сильных кандидатов на праймериз. Это, естественно, порождает конкуренцию. Чем больше конкуренция на предварительном голосовании, тем сильнее партия на выборах», – приводит сообщение пресс-службы партии.В некоторых округах действительно идет конкурентная борьба, победитель пока не определен, комментирует политолог Виталия Иванов. По его словам, желающих обзавестись думским мандатом по-прежнему очень много.Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает оценку партии реалистичной. Он напомнил, что "ЕР" всегда была коалиционной политсилой."20% конкурентных округов — это приемлемая цифра, при которой список партии остается предсказуемым, но не страдает от избыточного бронзовения»,— сказал Виноградов.Обновление элит во многих регионах дает возможности для политической конкуренции, уверен глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Он согласился с оценкой партии о 20% конкурентных округов.Тем не менее политолог не исключил неожиданностей. Бадовский считает, что факторы электронного голосования и новых сетевых политтехнологий могут сыграть свою роль.