Он переехал в 33-ий регион из Тверской области.

С 29 апреля департамент транспорта и дорожного хозяйства возглавил Ринат Шаниязов.Его предшественник Алексей Косилов, который занимал этот пост почти два года, был 21 января.Ринат Шаниязов приехал во Владимирскую область чуть больше месяца назад. С 12 марта он стал заместителем директора строительного ведомства. Ранее он работал в дорожном фонде Тверской области.Известно, что Ринат Шаниязов окончил Военную академию тыла и транспорта по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».