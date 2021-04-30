Сокращено большое количество рейсов, отправляющихся из Судогды, Меленок, Красной Горбатки, Коврова, Мурома.

Владимирский автовокзал информирует жителей 33 региона о том, что в майские праздники изменится расписание автобусов многих направлений.Некоторые рейсы отменены, другие добавлены. Так сокращено большое количество рейсов, отправляющихся из Судогды, Меленок, Красной Горбатки, Коврова, Мурома. И это при том, что многие жители Владимирской области запланировали на длинные майские каникулы поездки к родственникам и друзьям. О причинах отмены рейсов в автовокзале не сообщили.Ознакомиться с расписанием можно на Владимирского автовокзала.