Накануне Европарламент принял резолюцию о санкциях против России. В случае вторжения на Украину ей грозят серьёзные последствия.

Накануне Европарламент принял резолюцию о санкциях против России. В случае вторжения на Украину ей грозят серьёзные последствия.Европейские депутаты раскритиковали Москву за военные учения на границе с Украиной и призвали руководителей Евросоюза ввести против России ряд серьёзных санкций. Среди них – отключение от международной платёжной системы SWIFT и отказ от покупки российских энергоресурсов. Кроме того, политики попросили государства ЕС остановить проект "Северный поток-2", ввести персональные санкции против замешанных в коррупции отечественных олигархов и прекратить выдачу "золотых паспортов".Несмотря на то, что резолюция не является обязательной к исполнению, она вызвала широкий резонанс среди многих наблюдателей. Российский публицист Виктор Шендерович уверен, что текущий политический курс Москвы рано или поздно приведёт к её изоляции. Эксперт убеждён, что санкции обязательно доберутся и до "Северного потока-2", и до отключения от SWIFT.Украинский депутат Алексей Гончаренко приветствовал резолюцию Европарламента, назвав её "чётким сигналом для России". Политик считает, что указанные в ней меры будут мощным ударом для Кремля и предостерегут Москву от дальнейшего обострения ситуации.Другой украинец, националист и брат участницы "Евровидения" от Украины Назар Приходько назвал перечисленные санкции "экономической водородной бомбой", которая приведёт к обрушению всей российской экономики. А меры против российских олигархов могут спровоцировать очередной "дворцовый переворот".Однако нашлись и те, кто понимает, что описанные в резолюции меры на деле осуществить очень трудно. Телеведущая Катерина Котрикадзе усомнилась, что Россию отключат от SWIFT, поскольку Евросоюз не может принимать такое решение.