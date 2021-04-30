Обеспечение безопасного режима работы бесхозяйных гидротехнических сооружений на малых реках Владимирской области в период весеннего половодья осуществляет ГБУ ВО «Экорегион». ..

Обеспечение безопасного режима работы бесхозяйных гидротехнических сооружений на малых реках Владимирской области в период весеннего половодья осуществляет ГБУ ВО «Экорегион». Сотрудниками Учреждения проведен мониторинг состояния 25 бесхозяйных гидротехнических сооружений расположенных на территории Владимирской области. Особое внимание уделено гидротехническим сооружениям, по котором проходят внутрипоселковые дороги, имеющие важное социальное значение для местных жителей. В частности, это населенные пункты с. Богослово, с. Старый Двор, д. Воронцово Суздальского района, д. Лыково Юрьев-Польского района, д. Матвеевка Селивановского района, пос. Чулково Гороховецкого района, с. Красное Эхо Гусь-Хрустального района. На текущий момент гидротехнические сооружения в этих населенных пунктах работают в нормальном режиме.Также, в 2020 году за счет средств регионального бюджета, выделяемых на реализацию Государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области», разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии в с. Богослово, с. Старый Двор, д. Воронцово Суздальского района, с. Красное Эхо Гусь-Хрустального района.Справочная информация:Середина 20 века для сельского хозяйства Владимирской области ознаменовались повышением уровня механизации процессов и расширения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Немаловажное значение в данном технологическом процессе уделялось мелиорации сельскохозяйственных земель.Так для нужд сельского хозяйства в период 70 - 80 годах 20 века организовывались малые гидротехнических сооружения (плотины) необходимый для создания запасов воды вблизи сельскохозяйственных предприятий.В результате реорганизации, а также ликвидации многих сельскохозяйственных предприятий на территории региона в 90-х 20 века данный гидротехнические сооружения стали бесхозяйными.Решение данных проблем на территории региона осуществляется через комплекс мероприятий предусмотренных Государственной программой «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области» и включающих в себя финансирование работ по содержанию, проектированию и капитальному ремонта гидротехнических сооружений. По завершению данного комплекса работ гидротехнические сооружения будут переданы для дальнейшей эксплуатации органам местного самоуправления.