Член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин считает, что Александр Лукашенко за пределами Белоруссии никому не нужен.

Член политсовета "Объединенной гражданской партии" Белоруссии Лев Марголин считает, что Александр Лукашенко за пределами Белоруссии никому не нужен.Недавно Александр Лукашенко заявил, что злоумышленники готовили на него и его сыновей покушение. Позже гостелеканалы представили задержанных, которые дали показания: юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" Григорий Костусев. Якобы именно они планировали устроить переворот в стране.Лев Марголин весьма скептически относится к этой истории. По его мнению, Зенкович – слишком мелкая фигура. Мол, если в качестве злоумышленников, готовивших покушение, представили бы бывших военных и силовиков, историю можно было бы воспринимать серьезно. "Все высосано из пальца", – считает член политсовета ОГП.По словам Марголина, историю с заговором раздувают, чтобы оказать влияние на Лукашенко. Якобы люди, которые за этим стоят, понимают страхи президента Белоруссии. Эксперт уверен: сторонники "перемен без перемен" таким образом подталкивают Александра Григорьевича к декрету о передаче полномочий Совету безопасности."Думаю, это общий интерес – и белорусских спецслужб, и состоятельных людей из окружения Лукашенко, и российской власти", – предположил Марголин.Эксперт также считает, что США не имеют отношения к истории с покушением. Мол, для американского правительства она является бредом сумасшедшего. В противном случае Вашингтон устраивал бы демарши и демонстрировал бы свое недовольство.