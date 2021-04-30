Чтобы стать её участником, нужно приобрести страховой полис, перейдя в раздел «Услуги/страхование».

С 1 апреля по 30 июня 2021 года «Энергосбыт Волга» совместно с маркетплейсом «Базар страховок» предлагают всем желающим принять участие в акции «Кэшбэк 10%»* при покупке страхового полиса.Чтобы стать её участником, нужно приобрести страховой полис, перейдя в раздел «Услуги/страхование», и далее при заполнении онлайн-формы ввести промокод VOLGA10. В этом случае 10% от стоимости страхового полиса в течение дня будут направлены на банковскую карту, с которой была произведена оплата.В акции участвуют следующие страховые продукты: «Страхование жилья», «Антикороновирус», «Туристическое страхование», «Страхование от несчастного случая».Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках её проведения размещена на официальном сайте «Энергосбыт Волга».*Кэшбэк - частичный возврат денежных средств за покупку страхового полиса.