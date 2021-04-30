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<a href="https://33live.ru/novosti/30-04-2021-est-zhertvy-avtobus-s-passazhirami-oprokinulsya-v-xabarovske.html" target="_blank">Есть жертвы: автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровске</a> - Автобус с пассажирами опрокинулся на одной из улиц Хабаровска. Подробности и причины аварии устанавливаются. Пока известно о том, что по меньшей мере два человека погибли. Еще 32 человека в ..