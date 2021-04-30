ВлГУ причинен материальный ущерб в размере более 8,3 млн рублей.

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора комбината питания ВлГУ Алексея Сорокина по факту хищения денежных средств университета. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что кассиры торговых точек комбината, которым руководил Сорокин, сдавали выручку лично ему. В результате с 9 января по 31 декабря 2017 года университету причинен материальный ущерб в размере более 8,3 млн рублей.Кроме того, Сорокин оформлял фиктивные договоры купли-продажи мебели, кухонного оборудования и утвари, а также завышал стоимость и количество приобретенной мебели комбината питания Политехнический», однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам. Сумма предполагаемого ущерба составила более 400 тыс. рублей.Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал полностью.Добавим, что противоправная деятельность Сорокина пресечена сотрудниками регионального УФСБ.