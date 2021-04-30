Возглавил делегацию посол Италии в России Паскуале Терраччано.

О сплетении судеб людей и стран. Владимиро-Суздальский музей-заповедник принял делегацию посольства Итальянской республики. Гости побывали в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре.Возглавил делегацию посол Италии в России Паскуале Терраччано. А сопровождал гостей гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков. На территории Спасо-Евфимиевой обители в военные и послевоенные годы находились военнопленные, в том числе из Италии. Более шестисот офицеров упокоены в суздальской земле. Музей хранит множество документов и фотографий того времени. Посол Италии оценил экспозицию "Суздальская тюрьма" и поблагодарил музей-заповедник за трепетное сохранение памяти о своих соотечественниках. В ближайшее время в стенах монастыря откроется возрождённая экспозиция "Сплетение судеб". Дополнить её могут изображения из храма итальянской коммуны Поццуоло-дель-Фриули. Он был построен после Второй мировой войны и часть витражных сюжетов посвящена суздальским военнопленным.Сергей Рыбаков, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Мы обратились с официальной просьбой в посольство Италии, лично к послу, чтобы мы могли бы получить фотографии высокого разрешения этих витражей, для того, чтобы превратить их в экспонаты и сделать частью нашей экспозиции».Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской республики в РФ: «Очень важно сохранить память о военнопленных и очень важно помнить о том, что с русской стороны они получили только человечность. Очень хорошо, что место, столь богатое российской историей, имеет и кусочек истории итальянской».Напомним, экспозиция посвящена гениальному режиссёру Андрею Тарковскому, великому сценаристу Тонино Гуэрре ( вместе с Тарковским он работал над фильмом "Ностальгия") и истории суздальской тюрьмы. На открытие этой экспозиции в Братском корпусе обители в мае 2003-его приезжал сам маэстро Гуэрра.Мария Платанюк