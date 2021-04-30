В мероприятии участвовали более 150 спортсменов в составе команд из 16 подразделений...

В спортивном комплексе с 21 по 30 апреля 2021 года проходил чемпионат ГУ МВД России по г. Москве. В мероприятии участвовали более 150 спортсменов в составе команд из 16 подразделений.Подготовка началась еще до проведения чемпионата. Сначала соревнования проводились в окружных и районных подразделениях, а уже потом из лучших игроков формировались команды управлений.В заключительный день соревнований зрителям предстояло увидеть игру за призовые места. В итоге жесткую конкуренцию выдержали четыре сильнейшие сборные. В матче за 3-е место встретились сотрудники УВД на Московском метрополитене и вторая сборная команда Аппарата Главка. Со счетом 3:2 команда Аппарата ГУ обошла соперников. В финальном матче команда УВД по ЦАО нанесла поражение команде УВД по ЮАО, которая заняла в итоге 2-е место.На церемонии награждения финалистам чемпионата вручили медали, а лучших игроков прошедших матчей отметили грамотами в следующих номинациях:«Лучший нападающий» – Алексей Коновалов (ЦАО);«Лучший защитник» – Михаил Озеров (ЮАО);«Лучший игрок» – Олег Вазиянов (ЦАО);«Лучший связующий» – Владимир Прохоров (Аппарат ГУ).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве