Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 943 человек.

Во Владимирской области на 30 апреля выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. Пять жителей заболели в Петушинском, по 4 случая ковида выявлено в Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах, по 3 - в Юрьев-Польском и Суздальском районах. По 2 инфицированных прибавилось в Меленковском, Александровском, Судогодском, Камешковском и Гороховецком районах. Один человек заразался коронавирусом в Вязниковском районе.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 943 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.