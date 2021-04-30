На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 апреля лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 апреля лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.12 - во Владимире6 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Муромском районе5 - в Петушинском районе4 - в Киржачском районе4 - в Кольчугинском районе4 - в Ковровском районе3 - в Юрьев-Польском районе3 - в Суздальском районе2 - в Меленковском районе2 - в Александровском районе2 - в Судогодском районе2 - в Камешковском районе2 - в Гороховецком районе1 - в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 31 943 случая заболевания.7322 - во Владимире3900 - в Гусь-Хрустальном районе3512 - в о. Муром2284 - в Ковровском районе2009 - в Александровском районе1858 - в Петушинском районе1392 - в Кольчугинском районе1349 - в Юрьев-Польском районе1258 - в Вязниковском районе1198 - в Суздальском районе1013 - в Собинском районе958 - в Киржачском районе890 - в Меленковском районе731 - в Гороховецком районе691 - в Камешковском районе687 - в Селивановском районе493 - в Судогодском районе398 - в г. Радужном.