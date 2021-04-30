На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 апреля лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 апреля лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
12 - во Владимире
6 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Муромском районе
5 - в Петушинском районе
4 - в Киржачском районе
4 - в Кольчугинском районе
4 - в Ковровском районе
3 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Суздальском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Александровском районе
2 - в Судогодском районе
2 - в Камешковском районе
2 - в Гороховецком районе
1 - в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 31 943 случая заболевания.
7322 - во Владимире
3900 - в Гусь-Хрустальном районе
3512 - в о. Муром
2284 - в Ковровском районе
2009 - в Александровском районе
1858 - в Петушинском районе
1392 - в Кольчугинском районе
1349 - в Юрьев-Польском районе
1258 - в Вязниковском районе
1198 - в Суздальском районе
1013 - в Собинском районе
958 - в Киржачском районе
890 - в Меленковском районе
731 - в Гороховецком районе
691 - в Камешковском районе
687 - в Селивановском районе
493 - в Судогодском районе
398 - в г. Радужном.