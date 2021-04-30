Номинал - 25 рублей. Общий тираж составит более миллиона штук.

Банк России выпускает в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос».На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне монеты - рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне стилизованных изображений звездного неба. Номинал - 25 рублей. Общий тираж составит более миллиона штук. Во Владимирском отделении Банка России отмечают, что все выпущенные к 60-летию первого полета человека в космос памятные монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей - без всяких ограничений. К нам в регион монеты пока не поступили.