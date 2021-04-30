Об этом рассказал замгубернатора Григорий Вишневский.

Администрация Владимирской области намерена перезапустить в регионе молодёжную политику, а также организовать взаимодействие молодёжи и власти. Об этом рассказал замгубернатора по соцполитике Григорий Вишневский.Вице-губернатор отметил, что Александр Куликов, который с 28 апреля занимает пост замдиректора департамента молодежной политики, выполняет все поставленные задачи. Однако участвовать в перезагрузке он, скорее всего, не будет.Напомним, что департамент молодёжной политики в середине апреля без руководителя. Во время пресс-конференции Григорий Вишневский опроверг слухи о разногласиях с экс-директором Николаем Костылевым.«Он покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Я приехал из Москвы, но никакой кадровой скамейки с собой не привёз», - добавил он.По словам замгубернатора, на освободившееся место уже рассматривается несколько кандидатов.Напомним, что Николай Костылев ушёл в отставку 16 апреля. Контракт с ним по соглашению сторон.