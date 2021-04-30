В ходе прокурорской проверки также был обнаружен бесхозный газопровод для газоснабжения этой котельной.

Прокурора обратилась в суд с требованием обязать ООО «Теплоресурс» зарегистрировать права собственности на блочно-модульную котельную в поселке Новки Камешковского района, которая предназначена для теплоснабжения местного детского сада.В ходе прокурорской проверки также был обнаружен бесхозный газопровод для газоснабжения этой котельной.Их строительством занимался «Теплоресурс». Сведения о правах данного предприятия на имеющиеся объекты недвижимости отсутствуют. Вместе с тем, в случае их ненадлежащего использования, отсутствия должного контроля над их техническим состоянием, могут возникнуть чрезвычайные ситуации, а также грубо нарушены права граждан, в том числе несовершеннолетних, обеспечение теплоснабжения которых осуществляется указанными объектами теплоснабжения, причинен вред муниципальному имуществу. Представители ответчика иск признали.