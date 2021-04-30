Сегодня свой профессиональный праздник отметили пожарные.
Сегодня свой профессиональный праздник отметили пожарные. Во Владимире на Соборной площади молодые сотрудники МЧС приняли присягу.
В главном управлении МЧС России по Владимирской области служат более двух тысяч восьмисот человек - это свыше шестидесяти пожарно-спасательных подразделений. С начала года они ликвидировали больше тысячи пожаров, спасли из огня сто человек. Так же на площади развернули выставку пожарно-спасательной техники. Все желающие могли посидеть в кабине автомобиля и примерить спецодежду.
Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области:
- Хотим сегодня поздравить , наградить всех сотрудников, которые отличились в ходе служебной деятельности , пригласли все взаимодействующие структуры, показали нашу технику, ребят. Для того, чтобы у молодых ребят уже закладывалось с детства и с юности основы культуры безопасности.