Сегодня свой профессиональный праздник отметили пожарные.

Сегодня свой профессиональный праздник отметили пожарные. Во Владимире на Соборной площади молодые сотрудники МЧС приняли присягу.В главном управлении МЧС России по Владимирской области служат более двух тысяч восьмисот человек - это свыше шестидесяти пожарно-спасательных подразделений. С начала года они ликвидировали больше тысячи пожаров, спасли из огня сто человек. Так же на площади развернули выставку пожарно-спасательной техники. Все желающие могли посидеть в кабине автомобиля и примерить спецодежду.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области:- Хотим сегодня поздравить , наградить всех сотрудников, которые отличились в ходе служебной деятельности , пригласли все взаимодействующие структуры, показали нашу технику, ребят. Для того, чтобы у молодых ребят уже закладывалось с детства и с юности основы культуры безопасности.