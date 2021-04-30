На днях во исполнение судебного решения препарат введен пациенту.

Муромская городская прокуратура провела проверку по факту необеспечения инвалида дорогостоящим лекарственным препаратом.Установлено, что инвалиду 1 группы назначен препарат Нусинерсен, ориентировочная стоимость одной упаковки которого на рынке лекарственных средств составляет 8,6 млн рублей. При этом аналоговых замен на территории Российской Федерации он на сегодняшний день не имеет. В связи с необеспечением пациента указанным лекарственным средством городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением. В нем он потребовал от лечебного учреждения и департамента здравоохранения Владимирской области обеспечить местную жительницу необходимым лекарством.Иск прокуратуры удовлетворен, на днях во исполнение судебного решения препарат введен пациенту.