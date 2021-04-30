Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в пятницу. По словам специалиста, 30 апреля в столице будет дождливо и очень ветрено. Температура ..

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в пятницу. По словам специалиста, 30 апреля в столице будет дождливо и очень ветрено.Температура воздуха в городе 30 апреля составит 12-14 градусов тепла, в Московской области будет немного теплее – до 15 градусов тепла. Вечером в Москве начнётся ливень и подует юго-западный ветер, который временами будет разгоняться до штормовых значений в 17 метров в секунду, сообщает "".