Поздним вечером 30 апреля движение трамваев, идущих по Сходненской улице на северо-западе Москвы под маршрутом №6, было нарушено. На путях произошло ДТП. Маршрут движения общественного ..

Поздним вечером 30 апреля движение трамваев, идущих по Сходненской улице на северо-западе Москвы под маршрутом №6, было нарушено. На путях произошло ДТП. Маршрут движения общественного транспорта пришлось на время изменить. Пассажиров попросили внимательно отнестись к ситуации.