Поздним вечером 30 апреля движение трамваев, идущих по Сходненской улице на северо-западе Москвы под маршрутом №6, было нарушено. На путях произошло ДТП. Маршрут движения общественного ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-04-2021-na-severo-zapade-moskvy-trollejbusy-vstali-iz-za-dtp.html" target="_blank">На северо-западе Москвы троллейбусы встали из-за ДТП</a> - Поздним вечером 30 апреля движение трамваев, идущих по Сходненской улице на северо-западе Москвы под маршрутом №6, было нарушено. На путях произошло ДТП. Маршрут движения общественного ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-04-2021-na-severo-zapade-moskvy-trollejbusy-vstali-iz-za-dtp.html]На северо-западе Москвы троллейбусы встали из-за ДТП[/url] - Поздним вечером 30 апреля движение трамваев, идущих по Сходненской улице на северо-западе Москвы под маршрутом №6, было нарушено. На путях произошло ДТП. Маршрут движения общественного ..