Наградили «Мастеров Земли Владимирской». Такое звание по итогам прошлого года присвоено 13 сотрудникам организаций и предприятий региона. Это – работники сельского, лесного хозяйства, ЖКХ,

Наградили «Мастеров Земли Владимирской». Такое звание по итогам прошлого года присвоено 13 сотрудникам организаций и предприятий региона. Это – работники сельского, лесного хозяйства, ЖКХ, социальной защиты и промышленности. Дипломы победителям мастерам вручил губернатор. Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области Без таких профессионалов, как вы, не может быть реализован ни один национальный проект, ни одна масштабная государственная