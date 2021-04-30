За время работы медицинских комплексов бесплатные обследование прошли более 220 000 человек.

За время работы медицинских комплексов бесплатные обследование прошли более 220 000 человек.Более пяти лет в регионе работают передвижные центры здоровья. Ежедневно услугами комплексов пользуются более 300 человек. В трех машинах установлено современное оборудование для проведения УЗИ и приема узких специалистов.Зоя Комарова, пенсионер:- Чисто, уютно, красиво так, внимательные все. Передвижные центры здоровья, я считаю, что нужны, потому что это дополнительное какое-то обследование проходят люди, а потом не все могут поехать допустим из села в районный центр.Николай Кудинов, пенсионер:- У меня была ситуация предоперационная. Я получал хорошую консультацию не только у своих врачей, но и в этих передвижных центрах. Очень - очень квалифицированные специалисты, очень квалифицированные дают консультации. Хотелось бы также сказать огромное спасибо Григорию Аникееву за его помощь, что он заботится о нас, присылает свои медицинские центры, которые дают нужную консультацию для нас, для пенсионеров.График выездов медицинских комплексов формируется по запросам жителей, общественных и профсоюзных объединений. Приём в Киржачском районе был организован по обращению руководителя филиала НИИ парашютостроения «Летно-испытательный комплекс».Сергей Манаков , директор филиала НИИ парашютостроения "Летно-испытательный комплекс":- Учитывая специфику работы летно-испытательного комплекса, учитывая отдаленность от мед. учреждений, у жителей данного микрорайона не всегда есть возможность своевременно посетить врачей,//Было принято решение обратиться к Григорию Аникееву с просьбой о выделении передвижной медицинской станции для проведения медицинского осмотра как населения, так и сотрудников.В связи с пандемией передвижные центры здоровья работают в усиленном режиме. Привлекаются специалисты, которые помогают выявить возможные осложнения у людей, перенесших короновирус.Григорий Аникеев, депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок»:- Мы видим задачу, чтобы эта работа шла целенаправленно, чтобы люди знали: да, этот проект идет, к нам приедут, будут обследования, нам помогут, о нас позаботятся. Проект "Передвижные центры здоровья" доказал свою востребованность и эффективность. // Мы работаем и будем работать на благо моих земляков.Все подробности на сайте "Милосердие и порядок"