Единственный мяч на 35-ой минуте матча забил Илья Жаров.

29 апреля во Владимире состоялась встреча 22 тура Профессиональной футбольной лиги между «Торпедо» и «Муромом». Чёрно-белые оказались сильнее земляков и прервали свою черную полосу из пяти поражений к ряду.Единственный мяч на 35-ой минуте матча забил Илья Жаров. На 76-ой минуте у гостей удалили вратаря, но торпедовцы не смогли реализовать преимущество. В результате команда из Владимира набрала первые три очка в нынешнем году.После 22-х встреч владимирцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице. В их активе 33 очка. Команда с берегов Оки, набрав 25 очков, расположилась на 10 месте.