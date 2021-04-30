На пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова в городе Мурино Ленинградской области столкнулись сразу четыре автомобиля. Сообщается, что легковушка влетела в припаркованные на ..

На пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова в городе Мурино Ленинградской области столкнулись сразу четыре автомобиля. Сообщается, что легковушка влетела в припаркованные на обочины машины. В результате ДТП никто не пострадал. Разбираться в причинах произошедшего и всех обстоятельствах инцидента придется полиции.