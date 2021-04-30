Евгения Ищаулова предложила сшить фигурки зайца и цыпленка.

Приближается Пасха. К Светлому празднику принято делать подарки не только близким, но и знакомым. Приготовить их можно собственными руками.В праздник Светлого Воскресения Христова принято обмениваться куличами и крашеными яйцами. А еще делать подарки. И не обязательно их покупать. Их можно сделать, говорит художник Евгения Ищаулова.Евгения Ищаулова, художник: “Мы будем делать очень несложных зверушек на палочках, которые можно поставить куда угодно. Можно на стол, можно в цветочный горшок, но все равно будет какое-то настроение”.Евгения предложила сшить фигурки зайца и цыпленка. Для этого потребуется фетр, бисер, ленточки, а еще вата и иголка с ниткой. Бисер и ленточки для украшения.Евгения Ищаулова, художник: “Я делаю без шаблона, потому что мне кажется, что они так интереснее получаются. Живые и всегда непохожие. Сначала мы просто вырезаем заготовку. Фетр мы складываем пополам, чтобы у нас сразу получился заяц”.Потом фигурки заполняют ватой и сажают на палочку и все - сюрприз готов. Готовить подарки лучше семьей, советует художник.- Вот какой красивый у меня заяц получился.Согласитесь, от такого подарка никто не откажется. Поздравить так можно и коллег по работе.- Женя, а что еще можно кроме символов зайца и курицы сделать на Пасху?- Можно сделать ангела и украсить вот такой инсталяцией дверь входную, чтобы все знали что у людей праздник.Милые пасхальные игрушки не только украсят ваш дом, но и создадут атмосферу праздника.Вера Куликова, Андрей Синягин“Вести-Владимир”