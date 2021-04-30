В результате рейдовых мероприятий сотрудниками ОГИБДД выявлено 1344 правонарушения.

В период с 19 по 28 апреля на территории Владимирской области проведены рейдовые мероприятия по выявлению фактов управления автомобилями, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям технического регламента.В период проведения профилактических рейдов инспекторами ОГИБДД пресечено 1344 правонарушения по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В 903 случаях нарушение устранялось на месте.Тем автолюбителям, которые отказались снять тонировку с транспортного средства на месте выявления административного правонарушения, сотрудники Госавтоинспекции выдавали требования, обязывающие водителей привести стекла автомобиля в нормативное состояние.Семь водителей, проигнорировавших законное требование, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Санкция за данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.Сотрудники полиции территориальных органов внутренних дел Владимирской области продолжат проведение профилактической работы с водителями, нарушающими требования к техническому состоянию транспортных средств.