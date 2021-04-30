Семья Верховцевых до сих пор увлечена игрушками.

Семья Верховцевых до сих пор увлечена игрушками. Работы владимирских мастеров хранятся в известных музеях.Майор ВВС в запасе командует кукольными войсками. Андрей Верховцев вырезает из дерева игрушечных солдатиков. По ним можно изучать историю России.Андрей Верховцев, мастер: “Казаки. Это период где-то времен Гражданской войны. Это идут уже красноармейцы. Тоже подразделения: строевые части, потом идут охрана. железнодорожная, путевая”.Красные и белые. Те, кто был по одну сторону фронта и по другую. Противники снова встретились. Главные помощники мастера - книги по военной униформе стран мира. По ним он создает свои войска.Андрей Верховцев, мастер: “Это НКВД. Это идет корниловец, это идет дроздовец. Это идёт летчик 1916 года . Тоже времен Гражданской войны. Тогда ещё с карабином летали. Это идёт, я резал самого Корнилова. Ну и это тоже к Гражданской войне относится строевые части. Вот партизан стоит”.В руках Андрея даже обычные стамески становятся произведениями искусства.Андрей Верховцев, мастер: “Инструмент наш, российский. А ручку уже делаешь ну как бы под себя”.Еще одна тема - исторические личности. Святые, цари, руководители государства. О миниатюрах Андрея узнали в музее-заповеднике "Александровская слобода" и заказали ему Ивана Грозного и еще несколько фигур. Сейчас они находятся в экспозиции музея.Верховцев в прошлом военный летчик-инструктор. Приехал с семьей во Владимир из Киргизии, после распада СССР.Андрей Верховцев, мастер: “Обучали иностранных слушателей, то есть были 5 центральные курсы со штабом в городе в Фрунзе и несколько полков, где обучали в Токмак, обучали на ИЛ-39. У нас в Канте на МИГ-21 все модификации”.Еще одно увлечение офицера - куклы из полимерной глины. К творчеству подключилась и его жена Ольга. Сначала только помогала мужу, потом решила освоить свое направление - изготовление интерьерных кукол. По словам Ольги Верховцевой - кукла существо живое. Ее первую работу навеял портрет "Неизвестной" Крамского. Картина в детстве висела над ее кроватью.Ольга Верховцева, мастер: “Можно сделать лицо, руки и ноги, а одежда вообще к этому не подходит. То есть ты ее придумала нарисовала в своих мечтах , фантазиях. Нет, она так не одевается. Она говорит мне это вообще не подходит”.Но больше всего Ольге, в прошлом детскому воспитателю, нравится делать кукол из валяной шерсти.Ольга Верховцева, мастер: “Я люблю, когда подходят к моим работам и улыбаются люди, женщины, а если дети! И дети в восторге! И это можно сказать моя цель в работах валяных. Я когда вдохновляюсь с чем-то , ищу или в картинках, в детских книгах, рисунках. Вот если я смотрю -это смешно. Вот это - я!”В доме Верховцевых мирно уживаются политики, исторические персонажи, солдаты и животные. Вероятно, причиной тому - одно любимое дело на двоих.Вера Куликова, Семен Карпов“Вести-Владимир”