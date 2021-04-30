С 29 апреля 2021 года директором Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области назначен Ринат Шаниязов.

С 29 апреля 2021 года директором Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области назначен Ринат Шаниязов.Ринат Ганиевич Шаниязов родился в 1984 году в Хабаровском крае. В 2007 году закончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева. По окончании вуза работал по специальности на руководящих должностях в организациях Санкт-Петербурга, Москвы, Курской и Тверской областей.