До 15 мая Twitter должен привести свою деятельность в соответствии с российским законодательством, заявили в Роскомнадзоре. Соцсеть удалила 60% запрещенного контента.

До 15 мая Twitter должен привести свою деятельность в соответствии с российским законодательством, заявили в Роскомнадзоре. Соцсеть удалила 60% запрещенного контента."Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая", – сказано в сообщении на сайте ведомства.Twitter удалил 60% деструктивного контента, осталась еще тысяча подобных материалов с порнографическим, пронаркотическим и суицидальным содержанием. Администрация соцсети выразила готовность удалить или заблокировать их, отметили в РКН.Роскомнадзор и соцсеть договорились создать совместную прямую линию. Также Twitter сообщил о подготовке дорожной карты для приведения своей деятельности в соответствии с российским законодательством.Роскомнадзор обнаружил в Twitter более трех тысяч незаконных материалов. С 2017 года ведомство направило в адрес соцсети 28 тысяч запросов об их удалении. Платформа не отреагировала.С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу ресурса. Мера действует на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров. После этого Twitter начал удалять запрещенные материалы.